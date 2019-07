Eine Sitzung des Marktgemeinderats findet morgen um 19 Uhr im Rathaus statt. Dabei wird das Projekt "Ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaft" vorgestellt. Der Antrag auf Bau eines Mischturms in Azendorf sowie die Einfahrten zu tieferliegenden Grundstücken im Baugebiet Brunnengasse in Peesten sind weitere Themen. Außerdem geht es um die mögliche Aufnahme des Gregori-Fests in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco und die Nutzung von Feldwegen für eine ADAC-Rallye. red