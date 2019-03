Projekt "FOrlesen!" auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt

Mitarbeiterinnen des Bildungsbüros des Landkreises Forchheim haben das Leseförderprojekt "FOrlesen!" auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Sie nahmen an einer Podiumsdiskussion am Gemeinschaftsstand der Buchwissenschaften an deutschen Universitäten teil.

Thema des Beitrags war "Mediensozialisation im Kindesalter" und das Kooperationsprojekt "Literacy in Kindergärten und Schulen" zwischen Bildungsbüro, Akademie für Ganztagsschulpädagogik (AFG) und dem Institut für Buchwissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). "FOrlesen!" ist laut Pressemitteilung des Landratsamtes ein kommunales Projekt in Kindertagesstätten und Schulen im Landkreis Forchheim. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Leseförderprojekt, das Kindertagesstätten und Kräfte in der Kindertagespflege, Schulen aller Schularten sowie weitere Bildungspartner wie ehrenamtliche Lesepaten anspricht und zum Beispiel mit Lesematerial (Lesekoffern) und Fortbildungen zur Leseförderung und Kulturvermittlung unterstützt und Gelegenheit zum Austausch bietet.

Partner im Projekt sind der Landkreis Forchheim, die Universität Erlangen-Nürnberg, die die Feldforschungen buchwissenschaftlich begleitet, der Bildungsverein "FOrsprung" und die Akademie für Ganztagsschulpädagogik. red