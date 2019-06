Projekt Anlaufstelle für Flüchtlinge bei der Awo nun beendet

Am 1. Juni 2016 hatte der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Forchheim sein Projekt Integrationspoint gestartet. Die Aufgabe war es, Bildungsangebote für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge zu bündeln und Ansprechpartner für Ehrenamtliche zu sein. Nun am 31. Mai endete das Projekt, das vom Hilfsfonds der Deutschen Fernsehlotterie, der die Personalkosten des Projekts für drei Jahre mit 250 000 Euro gefördert hat, finanziert wurde.

Neben Clarissa Witzlinger, die Vollzeit als Projektkoordinatorin arbeitete, war Karin Gebhardt, Sozialpädagogin, in Teilzeit eingestellt. Knapp 500 erwachsene Flüchtlinge kamen in gut 1500 Terminen in den Awo-Integrationspoint, um bei ihrem Weg durch den Maßnahmendschungel unterstützt zu werden.

Aufgaben ändern sich

Die Aufgabenstellung änderte sich von Beginn des Integrationspoint bis heute laufend. Ging es anfangs in allererster Linie um den Abbau der Sprachbarriere, änderte sich das Beratungsangebot im Laufe der Zeit hin zur Unterstützung bei der Anerkennung von Zeugnissen und sonstigen Bildungs-/Ausbildungsnachweisen. Schließlich mündete das Angebot in der Erläuterung der Funktionsweise des deutschen Arbeitsmarktes und dem 1:1-Bewerbungscoaching. In keinem der Länder, aus denen die Geflüchteten kommen, gibt es ein auch nur annähernd ähnliches Bewerbungsverfahren wie in Deutschland.

Am Ende ist von etlichen Geflüchteten, die im Awo-Integrationspoint Rat suchten, bekannt, dass sie eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen konnten. Der nächste Schritt war die Organisation von Nachhilfe für Berufsschüler. Neben den Beratungstätigkeiten im Integrationspoint wurden auch niedrigschwellige Angebote für Mütter mit kleinen Kindern durchgeführt. Zwei Angebote sind dabei im Besonderen zu nennen: der Deutschkurs für Mütter mit Kleinkindern und der Musikgarten. Die Angebote wurden gut angenommen, so dass pro Kurs meist acht Mütter mit ihren Kindern anwesend waren. Die Teilnehmer profitierten vom Spracherwerb, der Begegnung mit anderen Müttern sowie einer Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung.

Die Finanzierung des Projekts konnte nicht fortgeführt werden, die Arbeit ist allerdings laut Pressemitteilung der Awo noch für lange Zeit vorhanden. red