Eva-Maria Guthseel leitet den Kurs "Progressive Muskelentspannung", den die Volkshochschule in Steinwiesen anbietet. "Muskelentspannung nach Jacobsen" ist ein Ganzkörperentspannungsverfahren, das in der heutigen Zeit beim Abschalten hilft und die inneren Kräfte spüren lässt. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr in der Grundschule. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red