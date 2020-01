Programmkino bei Kulturbunt

Der Verein Kulturbunt zeigt am Donnerstag, 6. Februar, einen Film über den Countrymusic-Star Jackson Maine, dessen Karriere auf einer Abwärtsspirale trudelt, als er eine begabte Unbekannte namens Ally (Stefanie Germanotta alias Lady Gaga) entdeckt. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadtbibliothek in Hammelburg. sek