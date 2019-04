Programmkino bei kulturbunt

Der Verein kulturbunt zeigt im Programmkino am Donnerstag, 25. April, einen Film über eine Putzkraft, die sich in einen Amphibienmenschen aus dem Amazonas verliebt. Die fantasievolle Liebesgeschichte war bei der Oscar-Verleihung 2018 für dreizehn Goldjungen nominiert und konnte schließlich die Preise in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Filmmusik und Bestes Szenenbild gewinnen. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadtbibliothek. sek