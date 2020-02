Programmänderung: Jetzt haut Mikhail Mordvinov in die Tasten

Mit seinem Programm "Beethoven: Pathétique und c-Moll Variationen!" eröffnet am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr in der ehemaligen Synagoge aufgrund einer Programmänderung der international bekannte Konzertpianist Mikhail Mordvinov das Beethoven-Jahr der Reihe "Weltklassik am Klavier!". Außer mit der Pathétique, die kaum bewegter und bewegender sein könnte, ehrt Mordvinov das "Geburtstagskind" Beethoven zudem mit dessen anspruchsvollen Bagatellen und den ungestümen, virtuosen 32 c-Moll-Variationen.

Auch im neuen Jahr dürfen sich Klassikliebhaber in Lichtenfels wieder regelmäßig auf junge, vielversprechende oder aber schon renommierte Künstler freuen und in einer familiären Atmosphäre Klavierkonzerte vom Barock über Klassik und Romantik bis hin zum Impressionismus, von Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, Debussy und vielen mehr genießen.

Mikhail Mordvinov wurde gleich durch zwei überragende Wettbewerbserfolge bekannt: Er ist Sieger des Robert-Schumann-Wettbewerbs Zwickau 1996 und des Franz-Schubert-Wettbewerbs Dortmund 1997. Ab dem siebten Lebensjahr besuchte er die Klavierklasse an der Moskauer Gnessin-Musikschule. Es folgte ein Studium an der Russischen Gnessin-Akademie für Musik; 1996/97 wurde er als "Bester Student des Jahres" ausgezeichnet. Er belegte ein Aufbaustudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Das Publikum schätzt seine Innigkeit und die Vitalität seines Spiels, echte Leidenschaft und edlen Geschmack, virtuoses Können und die Reife seiner Interpretationen. Seine natürliche Musikalität und vom Kindesalter ausgebildete Anschlagskultur basieren auf genauer Intuition und breiter Schule - tief verwurzelt in der alten russischen Klaviertradition.

Das Programm ist ein Versuch, zum Jubiläumsjahr Beethovens eine Widmung an den großen Meister möglichst vielfältig zu gestalten. Es beginnt mit der Sonate Pathétique, die oft als Durchbruch zum eigenen Ausdrucksstil des Komponisten gesehen wurde. Dann folgen die sechs Bagatellen, das letzte Werk Beethovens für Klavier - auch als das beste seines Schaffens bezeichnet. Bekannt für unangenehme Kontraste, romantische Dialektik, impressionistische Farben, gleicht der Zyklus auch einer Sonate in freier Form. Es folgt ein eher wenig bekanntes Werk von Schumann, welches er selbst als misslungenen Versuch ansah. Trotzdem ist es eine sehr interessante und eigenartige Weise, die Variationen auf ein sehr bekanntes Thema zu gestalten.

Zum Schluss werden die kompakten und ungestümen 32 Variationen von Beethoven präsentiert - ein frühes und virtuoses Werk und stilistisch ziemlich nah an der Pathétique.

Platzreservierungen unter Telefon 0211 / 9365090, per E-Mail an info@weltklassik.de oder über die Tourist-Information Lichtenfels, Marktplatz 10, Tel. 09571/795-101. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen keinen Eintritt. Weitere Infos gibt es unter www.weltklassik.de. red