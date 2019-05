Programm und Karten zum Jubiläum

Samstag, 1. Juni 17 bis 18.30 Uhr Festakt mit feierlicher Eröffnung der Ausstellungen "20 Jahre Kulturtankstelle" & "Walter Rieck, ein künstlerischer Rückblick" 20 Uhr Fränkisches Mundart-Kabarett mit Wolfgang Reichmann & Traditionelle Irische Musik mit Heywood Sonntag, 2. Juni 10.30 Uhr Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete Ab 11.30 Uhr Mittagstisch und Kulturcafé

11.45 Uhr Offizielle Übergabe am Kirchplatz 7 13 Uhr Gleißenberger Volksmusikanten 15 Uhr Fränkische Volkstanzgruppe 11.30 bis 17 Uhr Ausstellungen geöffnet Zum Ausklang kommt Neubürger Majiken: Ein Mann, eine Gitarrre und Gute-Laune-Musik Kartenvorverkauf für Reichmann/Heywood und das Kindertheater bei: Gemeindeverwaltung Burghaslach (Telefon 09552/93200), Wachenröther Bäck im Rewe-Markt Burghaslach, bei Robert Hofmann (09552/1854) und in Scheinfeld bei Schreibwaren Meyer am

Tor.