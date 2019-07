Das Ferienprogramm der Stadtbibliothek Hammelburg steht dieses Jahr unter dem Motto "Summende Ferien". Wer Lust hat, kann am Donnerstag, 1. August, von 15 bis 16.30 Uhr selber summen: Kinder ab acht Jahren machen ihr eigenes Tonie-Hörspiel. Die Tonies sind kleine Figuren, die Geschichten abspielen können. Am Ende wird das neue Hörabenteuer auf den Kreativ-Tonie geladen. Eine Anmeldung zu dem Ferienprogramm in der Bibliothek ist erforderlich, Tel.: 09732/902 433. sek