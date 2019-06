Programm in den Pfingstferien

Auch in den Pfingstferien gibt es wieder jede Menge Angebote aus dem WaldErlebnis-Programm des Tourismusverbands Oberes Rodachtal, die meistens auch mit Kindern gut zu machen sind. Für alle Veranstaltungen gilt: um Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Tel. 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de wird gebeten. Neben vielen anderen Veranstaltungen wird unter anderem ein Kräuterevent im Ankergarten mit Biologin Christiane Geipel am Samstag, 8. Juni, um 14 Uhr angeboten. Die Aktion dauert etwa drei Stunden. Des Weiteren eine magische Wanderung für Groß und Klein mit dem Titel "Elfen, Feen und Wurzelzwergla" mit Holger Schramm. Diese findet am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr statt. red