Programm für Senioren

Die Stadt Stadtsteinach lädt alle Mitbürger ab 65 Jahren zur Weihnachtsfeier in froher Runde am Sonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr in die Steinachtalhalle ein. Es wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Für die traditionelle Bewirtung mit Kaffee, Gebäck und Glühwein in weihnachtlicher Atmosphäre ist bestens gesorgt. red