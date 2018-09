Programm für Mädchen

Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Schweinfurt beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Organisation und Finanzierung der "Naturwissenschaftlich-technischen Schnuppertage für Mädchen". Am 30. und 31. Oktober lädt die Hochschule Würzburg-Schweinfurt in Kooperation mit Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG zu "Schnuppertagen" ein. Bei Mädchen der 8. bis 12. Jahrgangsstufe soll so die Neugier auf Naturwissenschaften und Technik geweckt werden.

In Workshops können die Schülerinnen in den Herbstferien in Schweinfurt ihre Talente kennenlernen und in technische Gebiete eintauchen. Ziel dieses Info-Angebotes ist es, das mögliche Berufswahlspektrum für Mädchen in Richtung Technik zu erweitern. Schülerinnen aus Real-, Mittel- und Fachoberschulen sowie Gymnasien können sich ab sofort für die verschiedenen Workshops vormerken lassen und ab 17. September dann anmelden.

Am 30. Oktober bietet die Hochschule Würzburg-Schweinfurt 38 Workshops an. Am 31. Oktober können die Schülerinnen bei Schaeffler Technologies in 16 Workshops ihr technisches Geschick probieren. Die Schnuppertage finden an den zwei Tagen jeweils zwischen 8.30 und 15.30 Uhr statt.

Der Anmeldezeitraum für die Workshops startet am 17. September (bis 15. Oktober) im Internet unter schnuppertage.fhws.de. Im Internet gibt es zudem weitere Details zu den einzelnen Workshops, Busfahrplänen und Organisatorischem.

Um die Veranstaltungsorte optimal erreichen zu können, wird ein kostenloser Bustransfer auch aus dem Landkreis Haßberge angeboten. red