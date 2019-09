Programm für Herbst und Winter liegt vor

Bad Bocklet startet als Außenstelle des Verbundes der Städtischen Volkshochschulen Bad Kissingen und Hammelburg mit einem interessanten, abwechslungsreichen Programm ins Herbst-Winter-Semester. Das Programm liegt im Rathaus Bad Bocklet, im Bockleter Lädle sowie in den Bäckereien aus und ist auf der Homepage www.badbocklet.de/Rathaus/Aktuelles ersichtlich. Auch wird es im Gesamtprogramm am 7. September an alle Haushalte verteilt. Nähere Auskunft zu den Kursen gibt es im Rathaus Bad Bocklet, Tel.: 09708/ 912 227. Anmeldungen sind ab Montag, 9. September, im Rathaus bei Christa Bauer oder Maria Koch, Zimmer 17, persönlich, schriftlich, telefonisch oder online (www.vhs-kisshab.de) möglich. sek