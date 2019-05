Programm des ersten Nordhalbener Kunstsommers

Termine Samstag, 27.7., 18 Uhr, Eröffnung im Maxhaus, ab 21 Uhr "Zeddwids meets Nordhalm", Party mit DJ Wolfy in der Scheune der Gaststätte "Zum Christoph"; Freitag, 2.8., 20 Uhr, "Chill out under light drops"(Musik und Barbetrieb im "Weißen Lamm"); Samstag, 3.8., 19 Uhr, Skulpturenweg-Wanderung mit Einkehr bei Badgaststätte "Bondi", Treffpunkt: Tischendorfer Straße 10; Sonntag, 4.8., "Poesie trifft Piano" (Lesung von Ingo Cesaro mit Kai Deckelmann am Klavier im "Haus Mohr", Lobensteiner Straße 32); Freitag, 9.8., Filmvorführung "Ein Dorf wagt Kunst" im Gasthaus Wagner; Samstag, 10.8., ab 11 Uhr Abschlusspräsentationen an allen Kunstorten, ab 18.30 Uhr Abschlussfest bei Jazzmusik mit dem Duo "Neuwert" im Innenhof der Gaststätte "Zum Christoph"; die Ateliers sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Künstler Alter Blumenladen, Kronacher Straße 10: Martin Schlenger vom 21.7. bis 10.8. (Grafik, Plastik), Niko Kemena (Keramik) vom 27.7. bis 10.8. und Judith Franke (Holzskulpturen) im gleichen Zeitraum; Vorplatz Bayerischer Staatsforstbetrieb, Kronacher Straße 8: Judith Franke; Kapellenweg 14: "HSN ONE" (Wandmalerei/Graffiti) vom 27.7. bis 3.8.; Alter Tabakladen, Kronacher Straße 6: Diana Deckelmann (Stencil/Paint-Art) und Kai Deckelmann (Stencil/Spray-Art) vom 27.7. bis zum 10.8.; Innenhof "Wiener", Kronacher Straße 1: Volker Ullenboom (Holzskulpturen) vom 27.7. bis zum 10.8.; Film-Apotheke, Lobensteiner Straße 2: Dagmar Wolf (Malerei/Objekte) und Bernd Engels (Objektcollagen) vom 2. bis 10.8.; Saal "Weißes Lamm", Lobensteiner Straße 10: Elke Harras (Lichtinstallationen) vom 27.7. bis zum 10.8.; Maxhaus, Lobensteiner Straße 11: Daniela Faber (Lichtinstallationen), Anne Friedrichsen (Malerei) und Siegfried Gwosdz (Druckgrafik) vom 27.7. bis zum 10.8.; Lobensteiner Straße 20: Volker Ullenboom (Holzobjekte) vm 27.7. bis zum 10.8.; "Haus Mohr", Lobensteiner Straße 32: Irmgard Freischlad (Kinderworkshop "Little Village") vom 27.7. bis zum 2.8. und Ramona Taterra (Bilder/Objekte) vom 27.7. bis zum 10.8.; Scheune "Zum Christoph", Lobensteiner Straße 18: Michael Hoffman (Stencil-Graffiti), 27.7. bis 10.8. Kinosommer im Open-Air-Kino, Dreschhallenplatz: 29.7.: "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" (Kinderfilm); 30.7.: "Ballon" (Thriller); 31.7.: "Wackersdorf" (Dokudrama); 1.8.: "Bohemian Rhapsody" (Musikfilm)