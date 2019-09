Programm der SPD

Vorsitzende Heidi Hansen begrüßte alle Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung der SPD Gundelsdorf-Glosberg-Knellendorf, besonders die Bürgermeisterkanditatin der SPD, Rechtsanwältin Sabine Groß, und Stadtrat Klaus Simon.

Nach dem Totengedenken stellte sich Sabine Groß vor. Sie ist schon über 25 Jahre in Kronach und möchte jeden Ortsverein vom Stadtverband besuchen. Sie will mit ihrem Programm Bürgermeisterin werden. Sie will in Kronach etwas bewegen. Der Dornröschenschlaf müsse endlich beendet werden, Radwegwege und Sraßen seien in schlechtem Zustand - man müsse zusammenrücken, erklärte Sabine Goß. Sie führte anschließend die Ehrungen durch.

Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurde Reinhold Schneider geehrt sowie für 40 Jahre Mitgliedschaft Clemens Raab.

Vorsitzende Heidi Hansen brachte ihren Jahresbericht vor. Kassiererin Elenore Schneider verlas den Kassenbericht, der von den Kassenprüfern entlastet wurde. Anschließend verlas Schriftführer Klaus Endres das Protokoll von 2018. ke