Programm der "Mach-mit-Senioren"

Das Mehrgenerationenhaus zeigt am Mittwoch, 23. Oktober, in der Seniorenfilmveranstaltung den Film "Florence Foster Jenkins". Stephen Frears hat einen aufwendig ausgestatteten Historienfilm mit Meryl Streep in der Hauptrolle inszeniert, der die großbürgerliche Gesellschaft des New York der 1940er Jahre zelebriert, aber in dem unterschwellig auch die Bedrohung durch den Zweiten Weltkrieg deutlich wird. Kaffee und Kuchen gibt es ab 14.30 Uhr, der Film wird um etwa 14.45 Uhr gestartet und dauert 106 Minuten. Alle anderen "Mach mit"-Senioren treffen sich wie üblich am Montag, 21. Oktober, um 10 und 11 Uhr zur Gymnastik und um 15 Uhr zum "heiteren Gedächtnistraining". Am Donnerstag, 24. Oktober, probt das Veeh-Harfen-Ensemble, und am Freitag, 25. Oktober, treffen sich die Senioren zum Singen mit Mila um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus. sek