Unter dem Titel "Professionelles und kundenorientiertes Telefonverhalten" bietet das Lernwerk Volkers-berg am Freitag, 11. Oktober, ein Telefontraining an. Die Leitung hat Trainerin Gertrud Zeller-Kolb. Im Vordergrund steht das Üben an Beispielen aus der beruflichen Praxis. Anmeldungen und Informationen zur Veranstaltung im Lernwerk Volkersberg, Tel. 09741/ 913 232, Internet: www.lernwerk.volkersberg.de. sek