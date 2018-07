Professionelles Oktett zu Gast

Gesitliche A-Cappella-Musik





Eintritt ist frei



Unter dem Motto " Spiegel der beiden Welten - Sound Architectures" lädt "Capella 8" am kommenden Sonntag, 8. Juli, um 17 Uhr zu einem besonderen Chorkonzert in die Christuskirche Kronach ein.Das professionelle Oktett wurde 2017 gegründet und besteht aus international anerkannten Solisten. Es hat sich auf geistliche A-cappella-Musik spezialisiert, insbesondere jener vom Mittelalter bis zum zwanzigsten Jahrhundert. Permanent auf der Suche nach Original-Programmenschlägt "Capella 8" Brücken zwischen zeitgenössischen Kreationen und Werken der Vergangenheit, welche diese widerspiegeln.Cyrill Palaud, Chorleiter , Dirigent, Organist, ist auf geistliche Musik spezialisierter Musikwissenschaftler. Er konnte den Bach-Monsaigeon-Preis 2008 für die beste Interpretation der Werke des Leipziger Kantors entgegennehmen. Seine Forschungsarbeiten wurden 2010 mit dem "Prix de l'Observatoire Musical Français" belohnt. Im Jahr 2011 wurde er für seine gesamte Karriere mit dem "Prix Talent d'Avenir de la Fond'action Alsace" ausgezeichnet.Im Jahr 2012 gewann die letzte Aufnahme der CD-Sammlung den "Léon d'Or", höchste Diskographie-Auszeichnung des "Boëllmann - Gigout"-Verbands, sowie zusätzlich vier Stimmgabeln. Im Jahr 2014 wurde seine letzte Aufnahme mit dem "Léon d'Or" 2014 ausgezeichnet.Es erklingen bei dem Konzert in der Kronacher Christuskirche Werke von Palestrina, Allegri, Marbach und Mendelssohn. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zur Deckung der Kosten wird herzlich gebeten.