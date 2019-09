Die Stadtwerke Forchheim präsentieren am Samstag, 28. September, von 10 bis 13 Uhr ihre neue Photovoltaikanlage (PV) für Balkon, Terrasse oder andere Freiflächen. Im Kundencenter in der Hauptstraße 54 in Forchheim informieren sie über die Vorteile einer Balkon-PV und was man bei der Installation beachten muss. red