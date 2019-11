Produktdesign bei Prothesen

Im Rahmen der Vortragsreihe Prothesendesign der Hochschule geht es am Samstag, 16. November, um "Produktdesign, was ist das? Zwischen Notwendigkeit und Kür. Zwischen Reduktion und Originalität". Peter Raab informiert zu den Themen Forschen durch Design und Handycap und Design. Beginn ist um 11 Uhr an der Hochschule, Raum 5-003. Der Besuch der Veranstaltung steht allen offen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei. red