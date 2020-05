Problemmüllsammlung wieder möglich

Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass wieder die Möglichkeit zur Abgabe von Problemmüll besteht. Im Landkreis sind folgende Termine anberaumt: Lichtenfels, Schützenfestplatz: Samstag, 16. Mai, von 9 bis 12 Uhr; Frauendorf, Schulhof: Mittwoch, 20. Mai, von 15 bis 17 Uhr; Weismain, städtischer Bauhof, Krausgelände: Mittwoch, 27. Mai, von 15 bis 17 Uhr; Ebensfeld, Parkplatz Pater-Lunkenbein-Schule: Mittwoch, 3. Juni, von 15 bis 17 Uhr; Altenkunstadt, Parkplatz am Schul- und Sportzentrum: Mittwoch, 10. Juni, von 15 bis 17 Uhr; Redwitz, Bauhof/Feuerwehrhaus: Mittwoch, 17. Juni, von 15 bis 17 Uhr; Michelau, Am Anger: Mittwoch, 24. Juni, von 15 bis 17 Uhr; Marktzeuln, Parkplatz am Hochstadter Weg: Mittwoch, 1. Juli, von 15 bis 17 Uhr; Bad Staffelstein, Kreisbauhof: Mittwoch, 8. Juli, von 15 bis 17 Uhr; Hochstadt, Postparkpatz, Ringstraße: Mittwoch, 15. Juli, von 15 bis 17 Uhr; Burgkunstadt, Parkplatz am Friedhof: Mittwoch, 22. Juli, von 15 bis 17 Uhr. Die weiteren Termine sind über www.landkreis-lichtenfels.de abrufbar oder beim Team der Abfallwirtschaft unter Telefon 09571/18-383 zu erfragen. red