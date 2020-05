Problemmüll wird wieder entsorgt

Der Problemmüll für private Haushalte wird nach der corona-bedingten Pause ab sofort wieder entsorgt. Darauf weist das Landratsamt Coburg in einer Pressemitteilung hin.

Heute kann in Bad Rodach auf dem Schützenplatz von 9 bis 12 Uhr Problemmüll abgegeben werden. Weitere Orte und Termine stehen auf www.zaw-coburg.de. Privatleute können Müll im Müllheizkraftwerk Coburg nur nach telefonischer Anmeldung unter 09561/5530-30 abgeben. Das Landratsamt weist darauf hin, dass es zu Wartezeiten von bis zu drei Wochen kommt. Bei der Sperrmüllsammlung gibt es Wartezeiten von bis zu fünf Wochen. Anmeldung mit Terminvergabe per E-Mail an sperrgutabholung@landkreis-coburg.de. Das Landratsamt Coburg weist darauf hin, dass Pappe- und Papier von den Wertstoffhöfen nicht angenommen werden. Zusätzlich zur grünen Altpapiertonne wird nur ein voller Karton oder ein Bündel mit Zeitungen und Kartons (max. 60 x 60 x 60 cm) mitgenommen. Übergroße Pappen sollten klein gefaltet werden. Für Kartonagen und Papier verlangen Entsorgungsbetriebe Geld. red