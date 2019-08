Problemmüll wird gesammelt

Das Landratsamt weist darauf hin, dass am Samstag, 17. August, Problemmüll gesammelt wird. Angefahren werden folgende Sammelorte: ? 7.30 bis 8 Uhr Weiher (Hundsanger, Friedhofsparkplatz); ? 8.30 bis 9 Uhr Windischenhaig (Bushaltestelle); ? 9.30 bis 10 Uhr Welschenkahl (Schulbushaltestelle, Ortsmitte); ? 10.30 bis 11 Uhr Kleinhül (Dorfplatz); ? 11.30 bis 12 Uhr Berndorf (Feuerwehrhaus).

Anlieferer dürfen Sonderabfälle niemals unbeaufsichtigt oder außerhalb der Sammelzeiten abstellen, sondern müssen sie den Fahrern direkt geben. Anwohner und deren Besucher sollten die Standorte zu den genannten Zeiten freihalten.

Die Termine können auch unter Telefon 09221/707-100 erfragt oder unter www.landkreis-kulmbach.de nachgelesen werden. Außerdem werden Problemabfälle aus privaten Haushaltungen in der Stadt Kulmbach ganzjährig an jedem ersten Samstag im Monat bei der stationären Sammelstelle in der Von-Linde-Straße angenommen.

Typische Problemabfälle sind Alleskleber, Neonröhren, Verdünner, Batterien, Chemikalien, Lacke, Lösungsmittel und Beizen. Angenommen werden nur Problemabfälle, kein Hausmüll oder Sperrmüll. Für Altöle, Autobatterien und Altreifen wird eine Gebühr verlangt. red