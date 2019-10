Problemmüll wird geholt

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass am Samstag, 19. Oktober, wieder Problemmüll gesammelt wird. Und zwar von ? 7.30 bis 8.30 Uhr in Ködnitz (Am Röslein), ? 9 bis 9.30 Uhr in Neuseidenhof (Bushaltestelle Liegnitzer Str.), ? 10 bis 10.30 Uhr in Fassoldshof (vor der Jugendheimstätte), ? 11 bis 11.30 Uhr in Kirchleus (Schulbushaltestelle) und ? 12 bis 12.45 Uhr in Rugendorf (Feuerwehrhaus).

Anlieferer werden gebeten, Sonderabfälle niemals unbeaufsichtigt oder außerhalb der Sammelzeiten abzustellen, sondern den Fahrern direkt zu geben.

Die Anwohner und deren Besucher werden gebeten, die Standorte zu den genannten Zeiten frei zu halten.

Die Termine können auch unter der Telefonnummer 09221 / 707-100 erfragt bzw. im Internet unter www.landkreis-kulmbach.de nachgelesen werden. red