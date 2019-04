Problemmüll wird abgeholt

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass am Samstag, 13. April, wieder Problemmüll gesammelt wird: ? 7.30 bis 8 Uhr in Weißenbach (Feuerwehrhaus); ? 8.30 bis 9 Uhr in See (Dorfplatz); ? 9.30 bis 10 Uhr in Kauernburg (Kauernburger Platz) und ? 10.30 bis 11 Uhr in Heinersreuth/Ködnitz (Gaststätte Hübner).

Anlieferer werden gebeten, Sonderabfälle niemals unbeaufsichtigt oder außerhalb der Sammelzeiten abzustellen, sondern den Fahrern direkt zu geben. Typische Problemabfälle sind Alleskleber, Neonröhren, Verdünner, Batterien, Chemikalien, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Beizen usw. Diese Abfälle können Gesundheit und Umwelt gefährden und dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gelangen. Termine auch unter Telefon 09221/707100 oder unter www.landkreis-kulmbach.de. red