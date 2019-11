Problemmüll verschoben

Das Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass im November die monatliche Sammlung von Problemabfällen ausnahmsweise nicht am ersten sondern am zweiten Samstag im Monat stattfindet.

Demnach findet die Novembersammlung erst am Samstag, 9. November, von 9 bis 12 Uhr an der Parkbucht unterhalb der Müllumladestation, Von-Linde-Straße 19 in Kulmbach, statt. Es wird gebeten, Abfälle weder vorher noch nachher einfach abzustellen. red