Problemmüll kostenlos auf Parkplatz entsorgen

Am morgigen Mittwoch findet von 15 bis 17 Uhr am Parkplatz der Pater-Lunkenbein-Schule eine Problemmüllsammlung statt. Dabei sollte abgegeben werden, was für giftig oder besonders umweltgefährdend gehalten wird, wie zum Beispiel Chemikalienreste, flüssige Farb- und Lackreste, lösemittelhaltige Abfälle, Lacke, Säuren, Salze, Gifte, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Quecksilber, Batterien und Akkus. Eingetrocknete Farbreste und Medikamente in Kleinmengen können über die Hausmülltonne entsorgt werden. Nicht angenommen werden Altreifen, Altöl, Autobatterien, Sprengkörper, Feuerwerkskörper, Druckgasflaschen, Abfälle aus Gewerbe und Industrie. Die Problemabfälle können nur zu den vorgegebenen Zeiten abgegeben werden und dürfen keinesfalls vorher abgestellt werden. es wird darum gebeten, die Stoffe, wenn möglich, in den ursprünglichen Behältern abzugeben oder zu kennzeichnen. Auf keinen Fall dürfen Sonderabfälle zusammengeschüttet oder vermischt werden. red