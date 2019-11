Problemmüll abgeben

Am Samstag, 16. November, wird wieder Problemmüll gesammelt. Und zwar von 7.30 bis 8 Uhr in Wüstenbuchau (Dorfplatz), 8.30 bis 9.15 Uhr in Schwarzach (Mehrzweckhalle/Feuerwehrhaus), 9.45 bis 10.15 Uhr in Burghaig (Parkplatz Sportplatz), 10.45 bis 11.30 Uhr in Ziegelhütten (Parkplatz VfB-Sportplatz) und von 12 bis 12.30 Uhr in Baumgarten am Feuerwehrhaus. red