Problemmüll abgeben

Am Samstag, 3. August, findet in Lichtenfels auf dem Schützenplatz wieder eine Problemmüllsammlung für private Haushalte statt. Abgabemöglichkeit besteht in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Die Sammlung ist für Privathaushalte kostenfrei, wobei nur haushaltsübliche Mengen abgegeben werden können.

Nicht zusammenschütten

Die Stoffe sind in den ursprünglichen Behältern abzugeben. Undichte Gefäße sollten in Überbehälter gepackt sein. Auf keinen Fall dürfen Sonderabfälle zusammengeschüttet werden, denn eventuell könnten chemische Reaktionen die Folge sein. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Problemmüll-Sammeltermine in den Landkreisen Coburg und Kronach sowie der Stadt Coburg genutzt werden können. Diese Termine und Standorte können unter www.landkreis-lichtenfels.de abgerufen werden. Informationen gibt's auch unter www.zaw-coburg.de. red