Probleme in der Schulter

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (kurz VHS) bieten die Haßberg-Kliniken auch 2020 eine Reihe mit kostenlosen Gesundheitsvorträgen an, die am kommenden Montag, 20. Januar, startet. Da referiert ab 19.30 Uhr Dr. Ronny Pfefferkorn, Oberarzt am Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, im Ärztehaus 1 an der Hofheimer Straße in Haßfurt über das Thema "Schulterchirurgie und -arthroskopie am Krankenhaus in Haßfurt". Dieser Vortrag ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter Telefon 09521/94200 oder online unter www.vhs-hassberge.de zwingend nötig, wie das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mitgeteilt hat.

"Schmerzen in der Schulter kommen in jedem Alter vor, auch ohne Unfallereignis." Dr. Ronny Pfefferkorn weiß, dass Beschwerden, die die Beweglichkeit des empfindlichen Gelenks meist deutlich einschränken, schon lange kein Einzelfall mehr sind. Die Häufigkeit akuter und chronischer Schmerzen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Am 20. Januar referiert der ausgebildete Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie über Probleme an der Schulter und erklärt, wie sie behandelt werden können.

"Die Erkrankungen an der Schulter sind immerhin die dritthäufigste Ursache, wegen der Patienten beim Hausarzt oder gleich beim niedergelassenen Orthopäden oder Chirurgen vorstellig werden", erläutert der Mediziner. Die meisten Erkrankungen treten dabei in der Gruppe der 55- bis 65-Jährigen auf. Der Oberarzt geht in seinem Vortrag auf verschiedene Erkrankungen und die möglichen Therapien ein. red