Probetraining vor dem Lucas-Cranach-Lauf möglich

Erneut können die Starter beim Lucas-Cranach-Lauf am Himmelfahrtstag (10. Mai) zwischen drei reizvollen Strecken rund um die Wallanlagen der Festung Rosenberg wählen. Der Kinder- und Jugendlauf über 2,1 Kilometer startet um 9.45 Uhr. Für Laufeinsteiger wird eine Strecke über fünf Kilometer angeboten. Der Start dieses Hobbylaufs ist für 10.15 Uhr geplant. Eine Stunde später begeben sich die ambitionierten Sportler auf die anspruchsvolle Strecke des zwei Mal um die Wallanlagen herumführenden Hauptlaufs. Natürlich wird auch wieder der herrlich um den Kamm- und Bierberg gelegte Nordic Walk ausgetragen, der die Walker ab 10.30 Uhr über das Haßlachtal zurück ins Ziel bringt.

Beim Lucas-Cranach-Lauf 2017 gab es mit rund 570 Startern eine Rekordbeteiligung. Beim Kinder- und Jugendlauf war sogar im Vorfeld das Teilnehmerlimit erreicht worden, so dass hier keine Anmeldungen mehr erfolgen konnten. Der große Zuspruch war mit Sicherheit auch dem vom ASC Marktrodach im Vorfeld organisierten Probetraining auf den Originalstrecken zu verdanken.

Aufgrund des großen Zuspruchs wird es auch heuer an vier Mittwoch-Abenden ein solches Probetraining für die Läufe sowie den Walk geben. Dabei können alle Interessierten die Originalstrecken kennenlernen. Erfahrene Läufer und Nordic Walker des Vereins werden die Runden vorstellen und die Teilnehmer betreuen. Der Lauftreff "fun tAStiC runners" und die Walker des ASC Marktrodach und der ASC Bikerunner warten an diesen Tagen um 18.30 Uhr am Parkplatz unterhalb der Festungsmauer.

"Das sind begleitete Testläufe als Wettkampfvorbereitung zum Kennenlernen der Strecke", erklärt ASC-Vorsitzender Franz Mairoser. Dabei müsse kein Walker oder Läufer Bedenken haben, dass sein Leistungsvermögen vielleicht nicht ausreiche. "Wir orientieren uns an den langsameren Teilnehmern", betont er. Zudem bestehe immer die Möglichkeit, die 10 km lange Lauf- oder Walk-Strecke beim Training auch abzukürzen. Längst hat sich der alljährlich am Himmelfahrtstag stattfindende Lucas-Cranach-Lauf im oberfränkischen Sportkalender wie auch im Jahresprogramm der Stadt fest etabliert - bei den Sportlern wie auch Zuschauern.



Verbesserung des Angebots

Die in der Vergangenheit stets steigende Resonanz kommt nach der Einschätzung der ASCler nicht von ungefähr. Vielmehr sei der Erfolg des Lauf-Events das Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung des Angebots. "Der Lucas-Cranach-Lauf soll keine reine Sportveranstaltung sein, sondern ein Event für die ganze Bevölkerung", wünscht sich Mairoser. Deshalb arbeite man stets am Ziel, weiterhin an Attraktivität und Zugkraft noch zuzulegen. Auch heuer wird das Angebotsspektrum erweitert und es wird wieder einige Neuerungen beziehungsweise Optimierungen in der Organisation, Durchführung und Qualität des Events geben. Anmeldungen für alle Läufe sind bereits möglich. Anmeldeschluss ist 7. Mai um 24 Uhr. Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze und gegen eine Zusatzgebühr von 3 Euro entgegen genommen. hs