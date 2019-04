Probesitzen im neuen Löschfahrzeug

Es war sicher ein großer Augenblick, als das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 offiziell bei der Integrierten Leitstelle einsatzfähig gemeldet wurde. Ein Knopfdruck von Zweitem Bürgermeister Bruno Beierlorzer (Foto), und nun rückt es bei einem Einsatz offiziell mit aus. Um den vielen aktiven und passiven Feuerwehrleuten und ihren Familien das Fahrzeug vorzustellen, lud das Führungsteam, an der Spitze Kommandantin Kerstin May, zu einem zwanglosen Besuch des Gerätehauses mit Besichtigung des neuen LF 10 ein. Fachkundig wurden die jungen und älteren Feuerwehrler über das Fahrzeug informiert und so mancher kletterte in die Fahrerkabine, um das "Feeling" zu spüren. Die offizielle Fahrzeugeinweihung mit Fahrzeugsegnung wird im Rahmen des Sommerfestes am Samstag, 6. Juli, stattfinden. Foto: Susanne Deuerling