Probenbeginn der Vokalgruppen

Die Vokalgruppen der beiden katholischen Pfarreien beginnen mit ihrer Probenarbeit wie folgt: die Chorgemeinschaft am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr, die Vokalgruppe Nuova Canzone am Donnerstag, 13. September, um 20 Uhr und die Don- Bosco-Schola am Freitag, 14. September, um 15 Uhr (die Flötengruppe um 14.45 Uhr). Alle Proben finden im Pfarrzentrum St. Marien statt. red