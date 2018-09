Probenbeginn der Kinderkantorei St. Moriz

Die Kinderkantorei St. Moriz startet ins neue Schuljahr am Dienstag, 18. September, um 15 Uhr. Die Sänger treffen sich dienstags von 15 bis 15.45 Uhr im Gemeindehaus Contakt. Eingeladen sind Kinder ab der ersten Klasse. Der Chor steht unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein und Schulmusikerin Katja Heußel. Auf dem Programm stehen geistliche und weltliche Lieder, Bewegungsspiele, manchmal auch Spaß- und Quatschlieder. Jetzt stehen jahreszeitliche Lieder auf dem Programm, bevor es hineingeht in den Advent. Die Kinder gestalten das Adventssingen am 1. Advent in der Morizkirche mit. Das Singspiel am Heiligen Abend zählt zu den Höhepunkten des Kinderkantoreijahres. Die Mitwirkung ist kostenlos. Informationen gibt es bei Peter Stenglein unter Tel. 09561/792480. red