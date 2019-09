Proben zu Bachs Weihnachtsoratorium

Der Lorenz-Bach-Chor führt gemeinsam mit renommierten Solisten und der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach am Samstag, 28. Dezember, die Teile I bis III des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach auf. Neue Sänger mit etwas Chorerfahrung sind eingeladen, dieses Projekt mitzugestalten. Die Proben finden jeweils freitags von 20 bis 22 Uhr im Myconiushaus in der Kronacher Straße statt. Die erste Probe ist am Freitag, 13. September. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann, Telefonnummer 09571/946894. red