Proben bei der Lobpreisband

Die Lobpreisband der evangelischen Auferstehungskirche Münnerstadt lädt alle mit Instrumenten oder ihrer Stimme zum Mitmachen ein. Interessierte aller Konfessionen sind willkommen. Die im Jahr 2019 gegründete Band hatte zuletzt den Erntedankgottesdienst der Kirchengemeinde musikalisch gestaltet. Die Probentermine, zu denen man einfach neu oder zum Hineinschnuppern dazu kommen kann, sind jeweils von 18 bis 20 Uhr in der Auferstehungskirche an den Freitagen 13. Dezember, 3. Januar und 7. und 14. Februar. Der Gemeindegottesdienst mit der Lobpreisband ist dann am 16. Februar um 9.30 Uhr in der Auferstehungskirche. Ansprechpartner für Fragen ist Pfarrer Martin Hild, Tel.: 0176/568 174 86. sek