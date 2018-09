Probefahrt mit Folgen

Einer Polizeistreife fiel am Dienstag gegen 23.30 Uhr ein entgegenkommender VW Golf auf. Die Polizeibeamten wurden aufmerksam, weil an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Als die Polizisten das Auto angehalten hatten, gab der 18-jährige Fahrzeuglenker aus Schweinfurt an, dass er nur eine Probefahrt mit dem Fahrzeug machen wollte. Er wäre nur einige Hundert Meter gefahren um den Pkw zu testen. Da das Fahrzeug nicht versichert war und auch keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet worden war, kommen auf den jungen Mann eine Strafanzeige und außerdem gleich mehrere Punkte in der Flensburger Sünderkartei zu. Der Fahrzeugbesitzer hatte dieser Probefahrt zugestimmt. Er wird deshalb ebenfalls eine Strafanzeige erhalten. pol