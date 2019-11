Probebefragung von 2000 Bambergern

Von diesem November bis zum März 2020 führt das Bayerische Landesamt für Statistik im Rahmen der Vorbereitungen für den Zensus 2021 eine Probebefragung in Bamberg, Nürnberg und Heroldsberg durch. In Bamberg werden den Angaben des Landesamts zufolge knapp 2000 Bürger zufällig ausgewählt, um an dieser Pilotstudie teilzunehmen. Die Befragung wird von Beauftragten vor Ort durchgeführt. Die potenziellen Teilnehmer erhalten einen Terminvorschlag für das kurze persönliche Interview rechtzeitig in ihre Briefkästen.

Getestet werden sollen dabei unter anderem die Verständlichkeit der Fragen sowie der Einsatz mobiler Endgeräte. Die Teilnahme ist freiwillig.

Mit dem Zensus 2021 steht in Deutschland turnusgemäß die nächste Volkszählung an. Wie viele Einwohner hat Deutschland, wie leben und arbeiten die Menschen? Der Zensus soll die Antworten darauf geben. Er ist den Angaben zufolge maßgebend für finanz- und gesellschaftspolitische Entscheidungen und liefert die Grundlage für viele rechtliche, auf der Bevölkerungszahl basierende Fragen. Der Datenschutz sei sowohl bei der Pilotstudie als auch in der Haupterhebung ebenso sichergestellt wie bei allen anderen Erhebungen der amtlichen Statistik. red