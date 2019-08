Am Samstag, 7. September, führt das Landratsamt in der Zeit von 9 bis etwa 12 Uhr einen Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durch. In Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim werden die örtlichen Sirenen im Landkreis ausgelöst, um deren Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. In der Stadt Baunach wird im Anschluss an die Probealarme zusätzlich das Sire-nensignal zur Warnung der Bevölkerung ausgelöst. Das Landratsamt bittet die Bevölkerung um Verständnis. red