Probealarm ab 11 Uhr

Am Mittwoch, 18. April, ab 11 Uhr wird die Warnung der Bevölkerung geprobt. In weiten Teilen Bayerns wird das Sirenenwarnsystem getestet und ein Heulton von einer Minute Dauer ausgelöst. Nicht dabei ist der Landkreis Forchheim, dafür aber Stadt und Landkreis Bayreuth sowie die an den Kreis Forchheim angrenzenden Gemeinden Adelsdorf und Eckental im Kreis Erlangen-Höchstadt.

Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Neben dem Sirenensignal werden - soweit vorhanden - auch andere Warnmittel wie zum Beispiel Warn-Apps getestet. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. red