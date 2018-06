Probe für Firmlinge in "Mariä Geburt"

red



Am heutigen Samstag, 23. Juni, findet um 9 Uhr in der Pfarrkirche "Mariä Geburt" eine Probe für die Firmlinge statt. Die katholischen Christen im Gemeindeteil Baiersdorf, der seit 1830 zur Pfarrei Altenkunstadt gehört, gedenken am Wochenende der Weihe ihrer 1953 fertiggestellten Ortskirche "Heilige Familie". Morgen beginnt der Kirchweih-Festgottesdienst um 10.15 Uhr. In der Altenkunstadter Pfarrkirche findet um 18 Uhr ein Gottesdienst mit den Firmlingen statt.