Untererthal vor 22 Stunden

Probe für das Weihnachtskonzert

Der Männergesangverein Untererthal probt am Donnerstag, 29. November, für das Weihnachtskonzert, das am Sonntag, 23. Dezember, stattfindet. Beginn ist um 19.30 Uhr in der alten Schule. sek