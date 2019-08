Der Katholische Kirchenchor beginnt ab Dienstag, 6. August, um 20 Uhr mit den wöchentlichen Proben im Pfarrheim St. Kilian. Eingeladen sind neben den verdienten Sängern auch alle, die gerne in der Gemeinschaft und zum Lobe Gottes singen. Damit der Kirchenchor auch in Zukunft bestehen kann, werden neue Mitglieder in allen Stimmlagen gesucht. red