Pro und contra Organspende

Derzeit wird über eine Änderung der gesetzlichen Regelung zur Organ- und Gewebespende diskutiert. Bislang wird die Organ- und Gewebespende in Deutschland über die Entscheidungslösung geregelt. Im Rahmen der Vortragsreihe der Freunde und Förderer des Klinikum Forchheim spricht Jürgen Gschossmann über die Organspende und die Auswirkungen von möglichen Gesetzesänderungen. Der Vortrag am Montag, 25. November, beginnt um 19 Uhr im Konferenzsaal des Klinikums (U 101), Krankenhausstraße 10 in Forchheim. Der Eintritt ist frei. red