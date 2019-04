Pro und Contra HSC Coburg

Schafft der HSC 2000 Coburg den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga oder geht das Team aus der Vestestadt leer aus? Nach dem gestrigen Auswärtsspiel beim TV Großwallstadt (Seite 30) stehen noch sieben Spiele auf dem Programm. Das nächste Heimspiel ist bereits am morgigen Sonntag ab 17 Uhr in der HUK-Arena gegen den fränkischen Dauerrivalen DJK Rimparer Wölfe.

Vieles spricht für eine Saison mit gelb-schwarzem Happyend. Beeindruckend waren viele Auftritte der Gorr-Truppe, die in der Vorrunde die Gegner reihenweise aus dem Coburger Sporttempel warf.

Bedenklich stimmt dagegen die bisherige Rückrunde: In elf Spielen bis Freitag hat das Team nach der Wintervorbereitung schon mehr Minuspunkte kassiert als in der gesamten Vorrunde (14:8 Punkte zu 31:7 Punkte). Auch in der Aufstiegssaison wurde der Aufstieg in den letzten Spielen fast noch verspielt. Allerdings nur fast, denn am Ende hatte der HSC das nötige Quäntchen Glück, auf das die vielen Fans auch diesmal hoffen dürfen.

Übrigens: Das Tageblatt hält an seiner Prognose von vor der Saison fest: Der HSC 2000 Coburg wird Tabellenzweiter und steigt auf!