Privatgärten geöffnet

Burkheim und Tauschendorf sind am 28. Juni Schauplatz des jährlichen "Tags der offenen Gartentür" des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege. Der Gartenbauverein Burkheim wird ihn ausrichten. Darauf verständigten sich die Mitglieder bei ihrer Jahresversammlung im Saal des Landgasthofs Fiedler.

"Wenn im Landkreis Gartentüren geöffnet werden, stößt dies auf großes Interesse", erklärte Kreisfachberater Michael Stromer. Er appellierte an die Mitglieder, ihre Gärten so zu präsentieren, wie sie sind, ohne sie extra groß herauszuputzen. Dem Kreisverband gehe es um das Ländliche, Traditionelle und gerade im "Golddorf" Burkheim habe man "klasse Gärten".

Von 10 bis 17 Uhr

"Sieben, acht Privatgärten sollten an diesem Tag schon besichtigt werden können. Sind es weniger, ist es auch okay", sagte Stromer. Was die Verköstigung der Besucher anbelangt, sei es dem Gartenbauverein überlassen, ob er eine Bewirtung organisieren möchte. Der "Tag der offenen Gartentür" beginnt um 10 Uhr und endet gegen 17 Uhr.

Vorsitzende Walburga Kraus ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Hervorragende Arbeit wurde in der Jugendgruppe "Grashüpfer" geleistet. Kraus erinnerte an die Vorträge über Tomaten und naturnahe Gärten.

"Füreinander da sein" lautete das Motto der von Mitglied Johanna Baier gestalteten Maiandacht in der Tauschendorfer Kapelle mit anschließendem Grillfest. Die Hälfte des Erlöses kommt dem kleinen Gotteshaus zugute. Schöne Gemeinschaftserlebnisse waren Kraus zufolge die von Hans Ahles organisierte Winterwanderung nach Spiesberg und der Jahresausflug nach Schwabach. Mit vier Mannschaften haben sich die Gartenfreunde an den Ortsmeisterschaften der Altenkunstadter Zimmerstutzen-Schützengesellschaft beteiligt und dabei hervorragende Ergebnisse erzielt. Auch im Bereich der Ortsverschönerung waren die Hobbygärtner aktiv. Die Vorsitzende berichtete von zahlreichen Arbeitseinsätzen in Burkheim und Tauschendorf.

Ein neues Mitglied

"Zum Glück gibt's im Gartenbauverein fleißige Rentner. Ihr seid nicht mit Geld zu bezahlen", lobte die Vorsitzende. Der Gartenbauverein zählt 213 Mitglieder. Es wurden eine Neuaufnahme, zwei Todesfälle und drei Austritte registriert. Kraus dankte allen, die mitgeholfen hätten, Burkheim lebens- und liebenswert zu erhalten. Dank galt ebenso der Geschäftswelt, der Gemeinde Altenkunstadt für die Überlassung des Vereinsraums in der ehemaligen Schule und die finanziellen Zuwendungen, dem Bauhof, der stets zur Stelle sei, wenn er gebraucht werde, sowie dem Obstkelterei-Team und allen Spendern. Auch die Jugendgruppe "Grashüpfer" war 2019 recht aktiv. Gabi Rinker, die zusammen mit Anja Nüßlein, Simone Gräbner und Martina Mirwald den Vereinsnachwuchs betreut, berichtete von 14 Veranstaltungen, die durchwegs große Resonanz gefunden hätten. "Wir haben Vogelnistkästen geleert, eine Osternestersuche organisiert, Gemüsekisten angelegt und beim Einflechten des Weidentunnels geholfen", berichtete Rinker. Sie dankte allen, die für die Anliegen des Vereinsnachwuchses immer ein offenes Ohr hätten, sowie allen Helfern.

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Beate Schreck verdeutlichte, dass der Gartenbauverein über eine solide Finanzbasis verfügt. "An Arbeit hat es euch im letzten Jahr wirklich nicht gemangelt", stellte Bürgermeister Robert Hümmer fest. Dem Einsatz der Gartenfreunde sei es zu verdanken, dass Burkheim seinem Beinamen "Golddorf"« nach wie vor alle Ehre mache, und auch die kleine Ortschaft Tauschendorf könne sich sehen lassen. "Dank der rührigen Jugendarbeit muss uns um die Zukunft des Vereins nicht bange sein", sagte Hümmer.

Ehrungen

Seit 25 Jahren halten Anja Nüßlein und Hans-Joachim Nüßlein den Gartenfreunden die Treue.

Für 15-jährige Verbundenheit wurden geehrt: Katrin Kolb, Ute Schreck, Jonathan Rinker, Florian Zapf, Corinna Schnapp, Christian Schnapp, Trudel Bunkenburg und Wolfgang Kupitz. Vorsitzende Walburga Kraus, Kreisfachberater Michael Stromer und Bürgermeister Robert Hümmer überreichten Urkunden sowie Ehrennadeln des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege. Kraus informierte über das Jahresprogramm des Kreisverbandes und lud zu einem Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder am 25. Februar um 19 Uhr in die Burkheimer Heilig-Kreuz-Kapelle ein. Im Anschluss zeigte Hans-Jürgen Köstner Bilder von den Aktivitäten der Gartenfreunde und vom Burkheimer Dorfgeschehen. Bernd Kleinert