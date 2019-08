Private Baupläne im Blick

Der Gemeinderat von Kirchlauter trifft sich am Dienstag, 3. September, um 19 Uhr im Glockenhaus in Pettstadt zu einer Sitzung. Neben der Behandlung diverser Bauangelegenheiten geht es bei der Sitzung um die Änderung des Bebauungsplans "Sondergebiet Sandhof", Bereich "Alte Ziegelei 2" der Stadt Ebern. Ein weiteres Thema ist die Teilnahme an der Förderung von Infrastrukturen zum Breitbandausbau in den Gewerbegebieten "Eltmanner Weg" und "Semm". Außerdem wird für die Gemeindewahlen am 15. März 2020 ein Wahlleiter bestellt. red