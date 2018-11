Prioritäten setzen

Dass noch keine Kreuze an den Wänden des Klinikums hängen, darüber beklagte sich unlängst ein Bürger beim Landrat. Die Kreuze seien bestellt und würden bald in den Zimmern aufgehängt, antwortete dieser. Der Fußweg vom Parkhaus zum Haupteingang soll demnächst überdacht und mit einem Windschutz versehen werden. Die Gestaltung des Außenbereichs muss ebenfalls noch vorgenommen werden. Das alles ist wichtig. Dass Bauherr und Betreiber des Klinikums jedoch festlegen mussten, was Vorrang hat, leuchtet ein. Zuerst kommt das, was medizinisch und pflegerisch notwendig ist. Erfreulich: Das Klinikum wird gut angenommen. Alle Betten sind belegt. "Wir haben unsere Zweier-Zimmer, und da wird auch kein Dritter reingeschoben - Notlösungen gibt's nicht", sagte der Landrat. Und das ist es doch, was wirklich zählt: Eine gute medizinische Betreuung und die würdige Unterbringung der Patienten, so dass niemand mit seinem Bett auf dem Flur stehen muss.

m.einwag@infranken.de