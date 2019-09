Am Samstag, 7. September, laden die Obst- und Gartenbauvereine Wernarz und Bad Brückenau unter dem Motto "Gärtnern nach den Prinzipien der Permakultur" in den Gemeinschaftsgarten Eckarts ein. Die Veranstaltung, unter Leitung von Robert Hildmann ist von 10 Uhr bis 12 Uhr geplant. Die Tochter von Hildmann hat vor zwei Jahren einen solchen Garten in Eckarts angelegt. sek