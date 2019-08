Prinzgemahl und Queen als Medienprofis

Im Rahmen des Prinz Albert- und Königin-Victoria-Jubiläumsjahres ist zurzeit auch eine Ausstellung in der Landesbibliothek Coburg zu sehen. Sie trägt den Titel "Albert, Victoria, Bücher. Gedruckte Statements eines Traumpaares". Im Mittelpunkt stehen Prinzgemahl und Königin als Medienprofis ihrer Zeit. Beide förderten Pioniere der Fotografie und der Buchgestaltung. Und sie erfanden die bis heute vom britischen Königshaus praktizierten Formen der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Am Donnerstag, 15. August, um 15 Uhr, führt Bibliothekschefin Silvia Pfister durch die von ihr gestaltete Ausstellung. Die Führung ist öffentlich und kostenfrei. Sie dauert 60 bis 75 Minuten. Treffpunkt ist am Haupteingang der Bibliothek im Durchgang von Schloss Ehrenburg. Der Eingang wird um 14.45 Uhr geöffnet. red